На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары

По меньшей мере 29 человек погибли в штате Бихар на северо-востоке Индии, где на протяжении уже более месяца сохраняется аномальная жара.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом пишет в воскресенье газета Times of India.

Наибольшее число погибших - 25 - приходится на округ Аурангабад, остальные четверо - на округа Навада и Гайя. Помимо них еще свыше 30 человек, по информации газеты, были госпитализированы.

В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.

Задержка муссона в Индии привела к продолжительной жаркой погоде в нынешнем году. Как отмечают синоптики, жара иссушает северные и центральные регионы этой страны на протяжении уже более 30 дней.