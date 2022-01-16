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На северо-востоке ДР Конго в результате теракта погибли 11 человек

На северо-востоке ДР Конго в результате теракта погибли 11 человек Одиннадцать человек погибли и еще 10 пострадали в результате нападения в провинции Итури Демократической Республики Конго.
Другие страны
16 января 2022 г. 16:27
На северо-востоке ДР Конго в результате теракта погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли и еще 10 пострадали в результате нападения в провинции Итури Демократической Республики Конго.

Как передает Report, об этом сообщает портал 7Sur7 со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что нападение произошло в ночь с субботы на воскресенье.

"На текущий момент, согласно предварительным данным, от рук нападавших погибли 11 мирных жителей и 10 пострадали. Они были убиты в деревне Коконьянге", - заявил Жона Леми Зорабо, глава района Бабоа-Бакоэ.

По его мнению, за нападением стоят члены группировки "Объединение для развития Конго" (CODECO) и их союзники, в том числе боевики Патриотического интеграционного фронта Конго (FPIC), которые воспользовались отсутствием вооруженных силы ДР Конго (FARDC) в деревне.

СODECO - вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.

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