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    На северо-востоке Чили произошло землетрясение

    Информации о возможных разрушениях нет

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в северо-восточной части Чили.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Землетрясение было зафиксировано в 10:52 по местному времени. Эпицентр подземного толчка располагался в 57 километрах к северо-западу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама на северо-востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 121,6 километра.

    Информация о возможных разрушениях не поступала.



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