На северо-востоке Чили произошло землетрясение

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в северо-восточной части Чили.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 10:52 по местному времени. Эпицентр подземного толчка располагался в 57 километрах к северо-западу от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама на северо-востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 121,6 километра.

Информация о возможных разрушениях не поступала.





