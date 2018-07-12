На северо-востоке Афганистана прорвало дамбу, погибли 10 человек

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли, многие числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного прорывом дамбы на востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел ночью в горной долине провинции Панджшер. Вода уже затопила несколько деревень, уничтожив не менее 300 домов.

Местные власти не исключают, что число жертв может возрасти. Отмечается, что вода продолжает прибывать.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.