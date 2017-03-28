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    На северо-восточный берег Австралии обрушился циклон "Дебби"

    Об этом сообщает метеорологическое бюро Австралии

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Циклон "Дебби" обрушился на северо-восточный штат Австралии Квинсленд.

    Как передает Report, об этом сообщает метеорологическое бюро Австралии.

    Ранее метеорологическое бюро предупредило, что шторм может стать худшим с 2011 года, когда стране угрожал тропический циклон "Яси". Бюро присвоило шторму вторую категорию. Сильнее всего стихия может ударить по городу Маккай. В результате приближающегося циклона уже погиб один человек, более 30 тысячам было сказано покинуть свои дома, работа международного аэропорта Таунсвилл приостановлена.

    Австралийские метеорологи присвоили циклону четвертую (из пяти — ред.) категорию, скорость порывов ветра составляет 260 километров в час.

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