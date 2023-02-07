На Северном Кипре объявлен семидневный траур

В Северном Кипре объявлен семидневный общенациональный траур по погибшим в результате разрушительного землетрясения на юге страны.

В Северном Кипре объявлен семидневный общенациональный траур по погибшим в результате разрушительного землетрясения на юге страны.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал ее лидер Эрсин Татар.

Отметим, что вчера утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погибли около 2,4 тыс. человек, 14 483 получили ранения.