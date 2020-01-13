 Наверх

На севере ЮАР упал легкий самолет, есть погибшие

На севере ЮАР упал легкий самолет, есть погибшие

Два человека погибли при падении легкого самолета на севере Южно-Африканской Республики. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила новостная служба News 24.

"Авария произошла при подлете самолета к аэродрому Спрингс недалеко от города Экурхулени в провинции Гаутенг, - информировал представитель спасательной службы Уильям Нтлади. - В результате падения погибли пилот и пассажир". Их личности не разглашаются.

На месте катастрофы работает полиция и судебные следователи.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!