На севере ЮАР упал легкий самолет, есть погибшие

Два человека погибли при падении легкого самолета на севере Южно-Африканской Республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила новостная служба News 24.

"Авария произошла при подлете самолета к аэродрому Спрингс недалеко от города Экурхулени в провинции Гаутенг, - информировал представитель спасательной службы Уильям Нтлади. - В результате падения погибли пилот и пассажир". Их личности не разглашаются.

На месте катастрофы работает полиция и судебные следователи.