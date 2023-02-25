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На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Японии.,
Другие страны
25 февраля 2023 г. 18:20
На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Японии.,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр землетрясения находился на самом северном острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 6 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы цунами объявлено не было. Подземные толчки ощущались на всей территории северной префектуры Хоккайдо, а также в северной части основного японского острова Хонсю.

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации о произошедшем землетрясении. Информации о каких-либо нештатных ситуациях на японских АЭС, находящихся в этом регионе, не поступало.

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