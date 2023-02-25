На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Японии.,
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Эпицентр землетрясения находился на самом северном острове Хоккайдо, очаг залегал на глубине 6 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы цунами объявлено не было. Подземные толчки ощущались на всей территории северной префектуры Хоккайдо, а также в северной части основного японского острова Хонсю.
При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по сбору и анализу информации о произошедшем землетрясении. Информации о каких-либо нештатных ситуациях на японских АЭС, находящихся в этом регионе, не поступало.