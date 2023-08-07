На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней

Тяжелые ливни вызвали внезапные наводнения и оползни в северных провинциях Вьетнама, в результате чего погибли семь человек, в том числе двое детей.

Тяжелые ливни вызвали внезапные наводнения и оползни в северных провинциях Вьетнама, в результате чего погибли семь человек, в том числе двое детей.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Трое человек получили тяжелые ранения из-за оползней. Были заблокированы многочисленные дороги, а также нанесен значительный ущерб имуществу и инфраструктуре.

Кроме того, наводнение повредило 31 дом и участок национальной автомагистрали.

Больше всего пострадали деревни Монг Канг, Кхоен Он, Монг Ким, Та Хоа и Та Мунг, поскольку на их территории было уничтожено более 140 гектаров рисовых полей, грядок овощей и рыбных прудов, в результате чего был нанесен ущерб на сумму более 8 млрд донгов (377 тыс. долларов).