На севере Вьетнама обезврежена 300-килограммовая авиабомба времен индокитайской войны

Невзорвавшаяся авиабомба весом 300 кг, оставшаяся со времен войны в Индокитае в середине прошлого века, обезврежена на севере Вьетнама.

Невзорвавшаяся авиабомба весом 300 кг, оставшаяся со времен войны в Индокитае в середине прошлого века, обезврежена на севере Вьетнама.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, снаряд был обнаружен во время проведения работ по ремонту моста в северной вьетнамской провинции Шонла.

Специалисты определили, что находка является авиабомбой, сброшенной на страну французской авиацией во время войны Сопротивления, продолжавшейся с 1946 по 1954 год. Прибывшие на место военнослужащие саперного подразделения Вьетнамской народной армии вывезли снаряд со стройплощадки и обезвредили.

Согласно оценкам вьетнамского Национального комитета по ликвидации невзорвавшихся боеприпасов и очагов химических загрязнений, республике потребуется не менее трех столетий, чтобы полностью очистить свою территорию от невзорвавшихся боеприпасов военных времен. Общая площадь "взрывоопасных" территорий составляет во Вьетнаме около 6,8 млн гектаров, или порядка 20% всей территории страны.

За годы войны Сопротивления и второй индокитайской войны против американских империалистов с 1955 по 1975 год иностранная авиация сбросила на Вьетнам более 15 млн тонн бомб, что в четыре раза больше по сравнению с общим количеством бомб и снарядов, использованных всеми странами во время Второй мировой войны.

От взрывов, происходящих уже в мирное время, начиная с 1975 года погибли более 38 тыс. вьетнамцев и порядка 100 тыс. были ранены.