На севере Вьетнама из-за тайфуна "Яги" погибли четыре человека

В результате удара супертайфуна "Яги" по северной части Вьетнама погибли не менее четырех человек и 78 ранены.
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Согласно информации, супертайфун принес на север Вьетнама проливные дожди и шквалистый ветер, в ряде прибрежных провинций, а также в столичном регионе зафиксированы повреждения зданий, линий электропередачи и обрушения рекламных конструкций и щитов.
Отмечается, что из-за разгула стихии Управление гражданской авиации Вьетнама приняло решение о продлении режима закрытия международных аэропортов в северной части страны. Приостановка приема и отправки воздушных судов в главном международном аэропорту Вьетнама - ханойском Нойбае продлится до 24 часов (21:00 по бакинскому времени).
Управление гражданской авиации Вьетнама подчеркнуло необходимость неукоснительного соблюдения в полном объеме указаний в вопросах предупреждения и ликвидации последствий тайфуна.