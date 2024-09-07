На севере Вьетнама из-за тайфуна "Яги" погибли четыре человека

В результате удара супертайфуна "Яги" по северной части Вьетнама погибли не менее четырех человек и 78 ранены.

В результате удара супертайфуна "Яги" по северной части Вьетнама погибли не менее четырех человек и 78 ранены.

Как передает Report , об этом сообщил Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам.

Согласно информации, супертайфун принес на север Вьетнама проливные дожди и шквалистый ветер, в ряде прибрежных провинций, а также в столичном регионе зафиксированы повреждения зданий, линий электропередачи и обрушения рекламных конструкций и щитов.

Отмечается, что из-за разгула стихии Управление гражданской авиации Вьетнама приняло решение о продлении режима закрытия международных аэропортов в северной части страны. Приостановка приема и отправки воздушных судов в главном международном аэропорту Вьетнама - ханойском Нойбае продлится до 24 часов (21:00 по бакинскому времени).

Управление гражданской авиации Вьетнама подчеркнуло необходимость неукоснительного соблюдения в полном объеме указаний в вопросах предупреждения и ликвидации последствий тайфуна.