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На севере Вьетнама из-за тайфуна "Яги" погибли четыре человека

На севере Вьетнама из-за тайфуна "Яги" погибли четыре человека В результате удара супертайфуна "Яги" по северной части Вьетнама погибли не менее четырех человек и 78 ранены.
Другие страны
7 сентября 2024 г. 18:45
На севере Вьетнама из-за тайфуна Яги погибли четыре человека

В результате удара супертайфуна "Яги" по северной части Вьетнама погибли не менее четырех человек и 78 ранены.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам.

Согласно информации, супертайфун принес на север Вьетнама проливные дожди и шквалистый ветер, в ряде прибрежных провинций, а также в столичном регионе зафиксированы повреждения зданий, линий электропередачи и обрушения рекламных конструкций и щитов.

Отмечается, что из-за разгула стихии Управление гражданской авиации Вьетнама приняло решение о продлении режима закрытия международных аэропортов в северной части страны. Приостановка приема и отправки воздушных судов в главном международном аэропорту Вьетнама - ханойском Нойбае продлится до 24 часов (21:00 по бакинскому времени).

Управление гражданской авиации Вьетнама подчеркнуло необходимость неукоснительного соблюдения в полном объеме указаний в вопросах предупреждения и ликвидации последствий тайфуна.

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