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На севере Вьетнама число погибших из-за тайфуна "Яги" достигло 14 человек

На севере Вьетнама число погибших из-за тайфуна "Яги" достигло 14 человек В результате удара супертайфуна "Яги" по северной части Вьетнама погибли не менее 14 человек, свыше 180 ранены.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 13:49
На севере Вьетнама число погибших из-за тайфуна Яги достигло 14 человек

В результате удара супертайфуна "Яги" по северной части Вьетнама погибли не менее 14 человек, свыше 180 ранены.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам.

Согласно информации, в наибольшей степени от ударов стихии пострадали столица Ханой, портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон, Халонг, а также близлежащие северные провинции Тхайбинь, Хоабинь и Хынгйен.

По данным ведомства, стихия повредила в этих регионах более 400 опор линий электропередачи и 27 электроподстанций, что привело к перебоям в электроснабжении, свыше 121 тыс. га посевных площадей были затоплены, в прибрежных районах потоплены или пропали 38 кораблей и рыбацких лодок.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 78 пострадавших в результате удара супертайфуна "Яги" по северной части Вьетнама.

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