На севере Турции высота волн достигла 3 метров на фоне сильного ветра

На черноморском побережье на севере Турции высота волн достигла 3 метров из-за продолжающихся вот уже несколько дней сильных ветров.

На черноморском побережье на севере Турции высота волн достигла 3 метров из-за продолжающихся вот уже несколько дней сильных ветров.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стихия бушует у берегов Синопа – самого северного города Турции.

Скорость ветра здесь последние несколько дней достигает 37 км/ч, что и привело к образованию волн высотой до 3 метров.

Международные грузовые суда вынуждены пережидать непогоду во внутренней гавани на юге города. Власти объявили штормовое предупреждение объявлено на ближайшие несколько дней и призывают граждан соблюдать осторожность.