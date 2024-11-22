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На севере Турции высота волн достигла 3 метров на фоне сильного ветра

На севере Турции высота волн достигла 3 метров на фоне сильного ветра На черноморском побережье на севере Турции высота волн достигла 3 метров из-за продолжающихся вот уже несколько дней сильных ветров.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 15:19
На севере Турции высота волн достигла 3 метров на фоне сильного ветра

На черноморском побережье на севере Турции высота волн достигла 3 метров из-за продолжающихся вот уже несколько дней сильных ветров.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, стихия бушует у берегов Синопа – самого северного города Турции.

Скорость ветра здесь последние несколько дней достигает 37 км/ч, что и привело к образованию волн высотой до 3 метров.

Международные грузовые суда вынуждены пережидать непогоду во внутренней гавани на юге города. Власти объявили штормовое предупреждение объявлено на ближайшие несколько дней и призывают граждан соблюдать осторожность.

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