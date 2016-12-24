На севере Турции уничтожены 68 боевиков ИГ

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Шестьдесят восемь боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) уничтожены в ходе операции "Щит Евфрата" в районе города Эль-Баб на севере Сирии за минувшие сутки.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Турции.

"В результате авиаударов по шести объектам ИГ в районе Эль-Баба уничтожено 30 террористов, три штаба и три заминированных машины. В результате 141 артудара и проходящих в этом районе вооруженных столкновений погибли еще 38 боевиков, уничтожен принадлежащий им беспилотник", - отмечается в сообщении турецкого Генштаба.