На севере Таиланда произошло землетрясение

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в провинции Чианграй на севере Таиланда.

Как передает Report, об этом сообщило национальное сейсмологическое бюро Таиланда.

Сообщение бюро транслировалось в утреннем выпуске правительственного телевизионного пула Таиланда по всем телеканалам страны.

Подземный толчок произошел в 03:15 в среду, говорится в сообщении. Эпицентр находился на глубине двух километров в районе Ме Суай провинции Чианграй, сообщает сейсмологическое бюро.

Телевизионный пул сообщает, что никакой информации о жертвах или разрушениях пока в правительственные органы не поступало.