На севере Сирии за сутки уничтожены 33 террориста

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ ВС Турции за сутки нанесли удары по 259 объектам террористов на севере Сирии.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сoобшил говорится в сводке Генштаба Турции за 166-й день операции «Щит Евфрата».

В ходе боев и в результате авиаударов уничтожены 33 террориста, ранены четверо.

ВВС Турции уничтожили 39 объектов ДЕАШ в районах Эль-Баб и Бзагах. Разрушены 32 здания, использованные террористами в качестве укрытий, 3 командных пункта, склад с оружием, два заминированных автомобиля и один вход в подземный тоннель.

В целом с начала операции «Щит Евфрата» в Сирии от террористов очищена территория площадью 1880 квадратных километров, на которой расположены 228 населенных пунктов.

В рамках операции «Щит Евфрата» до сегодняшнего дня уничтожены 2 156 террористов ДЕАШ и 321 боевик PYD (сирийское крыло PKK).

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.