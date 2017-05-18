На севере Сирии за сутки произошло 2 теракта

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В освобожденных от террористов ДЕАШ районах Аазаз и эль-Раи на севере Сирии за сутки прогремело два взрыва. В результате ранения получили два сотрудника полиции и мирный житель.

Как передает Report, об этом сoобщил агентство Anadolu.

По информации Генштаба ВС Турции, отряды Сирийской освободительной армии (СОА) при поддержке ВС Турции продолжают обеспечивать безопасность в 243 населенных пунктах Сирии.

Накануне в 20:56 по местному времени неизвестные подорвали заминированный автомобиль в Аазазе. В результате ранения получили два сотрудника полиции, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Раненые доставлены в государственную больницу турецкой провинции Килис.

В то же время при взрыве в эль-Раи пострадал один мирный житель.