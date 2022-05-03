На севере Сирии ВС Турции нейтрализовали террористов PKK/YPG

Турецкие военные нейтрализовали двоих террористов PKK/YPG на севере Сирии.

Турецкие военные нейтрализовали двоих террористов PKK/YPG на севере Сирии.

Как передает Report, об этом заявляет министерство национальной обороны Турции в своем официальном аккаунте в Twitter.

Согласно сообщению, боевики открыли стрельбу по военнослужащим в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции «Оливковая ветвь» и были ликвидированы ответным огнем.

"ВС Турции продолжают принимать ответные меры против попыток вооруженных атак со стороны террористов", - отметили в ведомстве.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.