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На севере Сирии ВС Турции нейтрализовали террористов PKK/YPG

На севере Сирии ВС Турции нейтрализовали террористов PKK/YPG Турецкие военные нейтрализовали двоих террористов PKK/YPG на севере Сирии.
Другие страны
3 мая 2022 г. 06:52
На севере Сирии ВС Турции нейтрализовали террористов PKK/YPG

Турецкие военные нейтрализовали двоих террористов PKK/YPG на севере Сирии.

Как передает Report, об этом заявляет министерство национальной обороны Турции в своем официальном аккаунте в Twitter.

Согласно сообщению, боевики открыли стрельбу по военнослужащим в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции «Оливковая ветвь» и были ликвидированы ответным огнем.

"ВС Турции продолжают принимать ответные меры против попыток вооруженных атак со стороны террористов", - отметили в ведомстве.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

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