На севере Сирии уничтожены 24 террориста ДЕАШ

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В результате авиарейда ВВС международной коалиции в рамках операции «Щит Евфрата» в районах Шудуд и Нуман на севере Сирии уничтожены 24 боевика террористической организации ДЕАШ и две минометные позиции террористов.

Как передает Report, со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает сообщает пресс-служба ВС Турции. Удары нанесены в целом по 30 объектам террористов.

Накануне сформированная из отрядов сирийской оппозиции Группа специального назначения установила контроль над населенным пунктом Шудуд на юго-западе района Актарин.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, в особенности со стороны ДЕАШ