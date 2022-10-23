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На севере Сирии схвачены 9 боевиков ИГИЛ

На севере Сирии схвачены 9 боевиков ИГИЛ В ходе операций против ИГИЛ в районе Эль-Баб на севере Сирии накануне схвачены девять террористов, включая 4 главарей преступной организации.
Другие страны
23 октября 2022 г. 14:15
На севере Сирии схвачены 9 боевиков ИГИЛ

В ходе операций против ИГИЛ в районе Эль-Баб на севере Сирии схвачены девять террористов, включая 4 главарей преступной организации.

Как передает Report, об этом cообщает "Анадолу" со ссылкой на МВД Турции.

Операция прошла в координации с жандармерией провинции Газиантеп в Турции.

Разведке удалось выяснить, что террористы готовили атаки на Эль-Баб и Турцию в ближайшее время.

В числе задержанных помощник особо опасного террориста ИГИЛ под кодовым именем Абу Мусхаб, двое боевиков, ответственных за логистические операции преступной организации и один - за финансовую.

Террористы арестованы по решению местного суда.

В ходе обыска в адресах их проживания обнаружено большое количество цифрового материала.

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Версия на азербайджанском языке Suriyanın şimalında İŞİD-in 9 silahlısı ələ keçirilib

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