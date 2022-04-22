О нас
Аудио новости

На севере Сирии нейтрализованы 7 террористов PKK/YPG

На севере Сирии нейтрализованы 7 террористов PKK/YPG Силы безопасности Турции нейтрализовали семерых террористов РПК/YPG на севере Сирии.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 22:52
На севере Сирии нейтрализованы 7 террористов PKK/YPG

Силы безопасности Турции нейтрализовали семерых террористов РПК/YPG на севере Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что турецкая армия продолжит решительную борьбу против террористов группировки.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
22 апреля 2022 г. 21:28
V Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
ФотоV Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
22 апреля 2022 г. 18:29
Центр приема граждан обнародовал график на май
Центр приема граждан обнародовал график на май
22 апреля 2022 г. 15:21
Продлен срок особого карантинного режима
Продлен срок особого карантинного режима
22 апреля 2022 г. 14:09
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
22 апреля 2022 г. 12:50
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
22 апреля 2022 г. 08:55
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
21 апреля 2022 г. 16:29
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
21 апреля 2022 г. 12:47
Помощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
ФотоПомощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
21 апреля 2022 г. 11:51
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi