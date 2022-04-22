На севере Сирии нейтрализованы 7 террористов PKK/YPG

Силы безопасности Турции нейтрализовали семерых террористов РПК/YPG на севере Сирии.

Силы безопасности Турции нейтрализовали семерых террористов РПК/YPG на севере Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что турецкая армия продолжит решительную борьбу против террористов группировки.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.