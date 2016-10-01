 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На севере Синая погибли пять военнослужащих Египта

    Hовостной портал Mansheet сообщает о девяти раненых военных

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Пятеро египетских военнослужащих погибли в субботу в результате подрыва на фугасе к югу от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

    Как передает Report, об этом сообщает арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в египетских органах безопасности.

    Другие подробности пока не сообщаются. Официального подтверждения этой информации не поступало.

    В то же время новостной портал Mansheet сообщает о девяти раненых военных. По информации этого издания, они были доставлены в госпиталь в критическом состоянии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi