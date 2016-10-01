На севере Синая погибли пять военнослужащих Египта

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Пятеро египетских военнослужащих погибли в субботу в результате подрыва на фугасе к югу от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Как передает Report, об этом сообщает арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в египетских органах безопасности.

Другие подробности пока не сообщаются. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В то же время новостной портал Mansheet сообщает о девяти раненых военных. По информации этого издания, они были доставлены в госпиталь в критическом состоянии.