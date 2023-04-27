О нас

На севере Польши обнаружили обломки российской ракеты класса "воздух-земля"

На севере Польши обнаружили обломки российской ракеты класса "воздух-земля" На севере Польши обнаружили обломки военного объекта. Вероятно, это была ракета класса "воздух-земля".
Другие страны
27 апреля 2023 г. 10:58
На севере Польши обнаружили обломки российской ракеты класса воздух-земля

На севере Польши обнаружили обломки военного объекта. Вероятно, это была ракета класса "воздух-земля".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши.

Сообщается, что обломки объекта обнаружили еще во вторник, 25 апреля, в лесу близ города Быдгощ.

"Найдены остатки неидентифицированного военного объекта. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей", - заявляют в Минобороны.

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что прокуратура в Гданьске начала расследование. На месте работают следователи, полиция и военные эксперты.

По данным польского издания RMF24, вблизи Быдгоща обнаружили обломки ракеты "воздух-земля". Вероятно, она упала некоторое время назад. Журналисты отмечают, что на обломках якобы были надписи на русском язык. По предварительным данным, боевая часть ракеты отсутствует.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
21 апреля 2023 г. 11:31
В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа
Эрдоган дал старт поставкам в Турцию черноморского газа
20 апреля 2023 г. 23:11
ЕС подготовил для Украины 16 тыс. солдат
ЕС подготовил для Украины 16 тыс. солдат
21 апреля 2023 г. 17:56
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
22 апреля 2023 г. 22:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi