На севере Польши обнаружили обломки российской ракеты класса "воздух-земля"

На севере Польши обнаружили обломки военного объекта. Вероятно, это была ракета класса "воздух-земля".

На севере Польши обнаружили обломки военного объекта. Вероятно, это была ракета класса "воздух-земля".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Польши.

Сообщается, что обломки объекта обнаружили еще во вторник, 25 апреля, в лесу близ города Быдгощ.

"Найдены остатки неидентифицированного военного объекта. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей", - заявляют в Минобороны.

Генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил, что прокуратура в Гданьске начала расследование. На месте работают следователи, полиция и военные эксперты.

По данным польского издания RMF24, вблизи Быдгоща обнаружили обломки ракеты "воздух-земля". Вероятно, она упала некоторое время назад. Журналисты отмечают, что на обломках якобы были надписи на русском язык. По предварительным данным, боевая часть ракеты отсутствует.