На севере Польше состоялось открытие американской базы ПРО

Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией.

Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией.

Как передает Report, в церемонии ее открытия, которую транслирует Польское телевидение, принимают участие, в частности, президент Польши Анджей Дуда, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Отмечается, что американская база противоракетной обороны в Редзиково состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).

Посол США в Польше Марк Бжезиньский, выступая на церемонии открытия, отметил, что в настоящее время данная база уже работает на уровне своих полных оперативных возможностей.

"Противоракетная база в Редзикове достигла свои х полных оперативных возможностей", - сказал он. Также посол отметил, что эта база является первой постоянной военной базой США в Польше.

В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что открытие базы ПРО означает "вечное" присутствие американских войск в Польше.

"База в Редзиково - это вечное присутствие американских войск на территории Польши. Это стратегически для Польши - одно из важнейших событий после 1989 года", - считает он.