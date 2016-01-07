На севере Парижа произошла перестрелка, один человек убит

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Стрельба произошла возле комиссариата полиции на севере Парижа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание с оружием.

Дежурившие на входе в комиссариат сотрудники полиции открыли огонь, в результате злоумышленник был убит.

Как сообщил новостной телеканал BFM TV, по словам полицейских, на теле убитого мужчины находился подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. На место ЧП вызвана бригада саперов. О других подробностях и характере инцидента не сообщается.

Однако как отмечают обозреватели, инцидент произошел в годовщину теракта против редакции газеты Charlie Hebdo в Париже.