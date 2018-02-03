На севере Пакистана в результате атаки на воинскую часть погибли не менее 11 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения в результате нападения террориста-смертника на воинскую часть в округе Сват на севере Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на пресс-службу армии.

Трое военных погибли на месте, семеро скончались позже от полученных ранений. Подробности о смерти еще одного военного не сообщаются.

Нападавший произвел взрыв на спортивной площадке части. Ведется расследование инцидента.

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Не менее троих военнослужащих погибли, семеро получили ранения в результате атаки террориста-смертника на военный объект в районе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила в своем заявлении Межведомственная служба страны по связям с общественностью.

По имеющимся данным, ответственность за атаку взяло на себя "Движение талибов Пакистана". Служба безопасности и полиция оцепили район и начали операцию по поиску сообщников террориста.

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси уже выступил с осуждением совершенного теракта, пожелав скорейшего выздоровления получившим ранения военнослужащим.