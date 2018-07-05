На севере Пакистана ливни унесли жизни 14 человек

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек погибли, 19 получили ранения в результате проливных дождей, обрушившихся на северные районы Пакистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (NDMA) сообщает, что в наибольшей степени от удара стихии пострадала провинция Пенджаб, где число жертв уже достигло 12 человек, еще 17 получили ранения.

Кроме того, два человека погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Отмечается, что в большинстве случаев к человеческим жертвами приводило обрушение крыш жилых домов, которые не выдерживали тяжести скопившейся воды, а также падение деревьев и электрических столбов.