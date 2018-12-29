 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На севере ОАЭ разбился спасательный вертолет

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Спасательный вертолет в субботу потерпел крушение в северном эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ, все члены его экипажа погибли. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Управление гражданской авиации.

    Инцидент произошел вечером в субботу в районе горы Джебель Джаис, информация о его причине не приводится.

    Число жертв происшествия также не уточняется.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi