На севере ОАЭ разбился спасательный вертолет

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Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Спасательный вертолет в субботу потерпел крушение в северном эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ, все члены его экипажа погибли.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Управление гражданской авиации.
Инцидент произошел вечером в субботу в районе горы Джебель Джаис, информация о его причине не приводится.
Число жертв происшествия также не уточняется.
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