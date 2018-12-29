На севере ОАЭ разбился спасательный вертолет

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Спасательный вертолет в субботу потерпел крушение в северном эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ, все члены его экипажа погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Управление гражданской авиации.

Инцидент произошел вечером в субботу в районе горы Джебель Джаис, информация о его причине не приводится.

Число жертв происшествия также не уточняется.