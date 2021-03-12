На севере Нигерии бандиты напали на колледж и захватили студентов

Около 30 студентов, среди которых есть девушки и юноши, пропали без вести

Вооруженная группа бандитов напала на общежитие государственного колледжа в штате Кадуна на севере Нигерии и похитила студентов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр безопасности и внутренних дел штата Самуэль Аруван.

"Около 30 студентов, среди которых есть девушки и юноши, пропали без вести", - цитирует его агентство Reuters. Аруван отметил, что нигерийская армия спасла 180 студентов колледжа, не допустив их захвата бандитами. Он добавил, что сейчас власти выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают точно число пропавших, а также их возможное местонахождение.

Ранее британская медиагруппа Би-би-си сообщила со ссылкой на очевидцев, что количество похищенных может достигать 50 человек, все они девушки. Согласно предоставленным правительством штата данным, нападение на федеральный лесотехнический колледж произошло поздним вечером 11 марта. Учебное заведение расположено на северо-западе штата Кадуна.

Атаки на школы с целью захвата учеников для дальнейшего выкупа стали в последние месяцы все чаще происходить в Нигерии. Так, 26 февраля из школы-интерната для девочек в городе Джангебе в штате Замфара были похищены 279 учениц. Их освободили 2 марта после переговоров. В штате Кацина бандиты похитили 11 декабря 2020 года 344 мальчиков из школы-интерната. Спустя шесть дней все они были освобождены по результатам переговоров.