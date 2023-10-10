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На севере Мьянмы в результате удара по лагерю погибли 29 человек

На севере Мьянмы в результате удара по лагерю погибли 29 человек Почти 30 человек лишились жизней, более 50 человек пострадали в результате военного удара по лагерю для перемещенных лиц на границе Мьянмы с Китайской Народной Республикой.
Другие страны
10 октября 2023 г. 09:52
На севере Мьянмы в результате удара по лагерю погибли 29 человек

Почти 30 человек лишились жизней, более 50 человек пострадали в результате военного удара по лагерю для перемещенных лиц на границе Мьянмы с Китайской Народной Республикой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель сепаратистской Качинской армии независимости (КАН) штата Качин.

По его словам, удалось обнаружить 29 тел погибших, среди них дети и пожилые люди. 56 человек получили ранения.

Представитель КАН добавил, что в настоящее время ведется расследование относительно способа нанесения удара по лагерю, предполагается, что атака могла быть осуществлена с использованием БПЛА.

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Версия на английском языке Women, children among 29 killed as artillery hits Myanmar refugee camp

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