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    На севере Мосула жертвами боевиков ИГ стали 28 человек

    Еще около 50 человек получили ранения

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В кварталах на севере Мосула жертвами обстрела боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ) стали не менее 28 жителей.

    Как передает Report, об этом сообщает«Аль-Маядин».

    По данным еще около 50 человек получили ранения. 

    Напомним, полтора месяца назад премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале битвы за Мосул. Второй по величине город страны, контролируемый боевиками ИГ, он пообещал освободить «к концу года». 

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