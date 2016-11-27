На севере Мосула жертвами боевиков ИГ стали 28 человек

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В кварталах на севере Мосула жертвами обстрела боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ) стали не менее 28 жителей.

Как передает Report, об этом сообщает«Аль-Маядин».

По данным еще около 50 человек получили ранения.

Напомним, полтора месяца назад премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале битвы за Мосул. Второй по величине город страны, контролируемый боевиками ИГ, он пообещал освободить «к концу года».