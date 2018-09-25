На севере Мексики затопило порядка 15 тыс. га посевов

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Порядка 70% площади штата Синалоа на севере Мексики оказалось под водой из-за сильных дождей, обрушившихся на регион. Серьезный ущерб был нанесен и сельскому хозяйству штата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Televisa со ссылкой на власти региона.

"Затронуты оказались более 15 тыс. га [посевов]", - цитирует канал министра сельского хозяйства и животноводства региона Хавьера Вальдеса Паласуэлос. Согласно приблизительным подсчетам властей, погибли около 15 тыс. голов скота и 0,5 млн голов домашней птицы. Паласуэлос отметил, что эти данные не носят окончательный характер, и оценка ущерба продолжится.

Жертвами наводнений в Синалоа стали не менее шести человек, тысячи были эвакуированы. В ночь на 21 сентября по решению министерства внутренних дел в 11 муниципалитетах штата был объявлен режим чрезвычайной ситуации.