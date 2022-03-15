На севере Мексики в заброшенных домах нашли останки 26 человек

Члены общественных организаций, занимающихся поиском пропавших без вести, обнаружили останки 26 человек в штате Сонора на севере Мексики.

Члены общественных организаций, занимающихся поиском пропавших без вести, обнаружили останки 26 человек в штате Сонора на севере Мексики.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Televisa со ссылкой на прокуратуру региона.

Тела находились в тайных захоронениях во дворах заброшенных домов в районе города Сьюдад-Обрегон. Представители властей приступили к проведению лабораторных исследований, необходимых для установления личности погибших. По предварительным данным, речь идет о жертвах организованных преступных сообществ, орудующих в регионе.

Сьюдад-Обрегон занял второе место в рейтинге 50 самых опасных городов мира за 2021 год, составленном мексиканской неправительственной организацией "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции". Первое место в списке досталось населенному пункту Самора в западном штате Мичоакан.