На севере Мексики в тайных захоронениях нашли останки 56 человек

Останки 56 человек нашли в тайных захоронениях на севере Мексики, недалеко от границы с США.

Останки 56 человек нашли в тайных захоронениях на севере Мексики, недалеко от границы с США.

Как передает Report , об этом сообщает CBS News со ссылкой на заявление местной прокуратуры.

При эксгумации были найдены тела, целые скелеты и частичные останки, а также одежда и гильзы от пуль. Захоронения были обнаружены в штате Чиуауа вдоль маршрута, по которому в США бегут мигранты и поступает контрабанда наркотиков. Этот район контролируется преступной организацией "Ла Линеа".

Информации о найденных личностях пока поступало. Останки отправили в лабораторию на судебно-медицинскую экспертизу для определения времени и причины смерти.

Телеканал отмечает, что массовые захоронения в Мексике — не редкое явление. Особенно часто их находят в районах, где промышляют наркокартели. По данным национального реестра, более 345 тыс. мексиканцев числятся пропавшими без вести.

Массовые захоронения стали частыми после начавшихся в 2006 году "войн наркоторговцев". С тех пор было убито более 450 тыс. человек.