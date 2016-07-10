 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На севере Мексики преступники убили 14 человек, в том числе пятерых детей

    Региональные и федеральные правоохранительные органы ведут поиск убийц

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Вспышка насилия в штате Тамаулипас на севере Мексики в субботу унесла жизни 14 человек.

    Как передает Report,со ссылкой на ТАСС, в городе Сьюдад-Виктория преступники расправились с семьей из 11 человек - двух мужчин, четырех женщин и пятерых детей. 

    Практически в то же время произошло еще одно вооруженное нападение, жертвами которого стали двое женщин и один мужчина.

    Генеральный секретарь правительства Тамаулипаса Эрминио Гарса Паласиос рассказал, что региональные и федеральные правоохранительные органы ведут поиск убийц. Следствие полагает, что к расправе привел конфликт между орудующими в городе преступными группировками.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi