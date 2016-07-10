​На севере Мексики преступники убили 14 человек, в том числе пятерых детей

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Вспышка насилия в штате Тамаулипас на севере Мексики в субботу унесла жизни 14 человек.

Как передает Report,со ссылкой на ТАСС, в городе Сьюдад-Виктория преступники расправились с семьей из 11 человек - двух мужчин, четырех женщин и пятерых детей.

Практически в то же время произошло еще одно вооруженное нападение, жертвами которого стали двое женщин и один мужчина.

Генеральный секретарь правительства Тамаулипаса Эрминио Гарса Паласиос рассказал, что региональные и федеральные правоохранительные органы ведут поиск убийц. Следствие полагает, что к расправе привел конфликт между орудующими в городе преступными группировками.