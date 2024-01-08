На севере Колумбии разбился самолет

Самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента, разбился на севере Колумбии.

Самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента, разбился на севере Колумбии.

Как передает Report, о несчастном случае и его последствиях сообщила местная газета El Tiempo.

Так, трагедия произошла в городе Вальедупаре. Как уточняется в материале, всего на борту воздушного судна находились шесть человек. При этом пятеро из них успели эвакуироваться.

"Разбился самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении [с землей] самолет загорелся", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что прибывшие на место крушения сотрудники экстренных служб незамедлительно доставили пострадавших в местные больницы. Однако одного человека спасти не удалось - им оказался врач, который не смог эвакуироваться из загоревшегося самолета.

Авторы материала добавили, что правоохранители уже начали расследование по факту произошедшего. В частности, им предстоит установить точные причины крушения воздушного судна.