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На севере Колумбии разбился самолет 

На севере Колумбии разбился самолет  Самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента, разбился на севере Колумбии.
Другие страны
8 января 2024 г. 06:19
На севере Колумбии разбился самолет 

Самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента, разбился на севере Колумбии.

Как передает Report, о несчастном случае и его последствиях сообщила местная газета El Tiempo.

Так, трагедия произошла в городе Вальедупаре. Как уточняется в материале, всего на борту воздушного судна находились шесть человек. При этом пятеро из них успели эвакуироваться.

"Разбился самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении [с землей] самолет загорелся", - говорится в публикации.

В статье отмечается, что прибывшие на место крушения сотрудники экстренных служб незамедлительно доставили пострадавших в местные больницы. Однако одного человека спасти не удалось - им оказался врач, который не смог эвакуироваться из загоревшегося самолета.

Авторы материала добавили, что правоохранители уже начали расследование по факту произошедшего. В частности, им предстоит установить точные причины крушения воздушного судна.

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