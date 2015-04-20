На севере Китая затопило угольную шахту

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Угольную шахту затопило в провинции Шаньси на севере Китая.
Report со ссылкой на ТАСС сообщает, что идут работы по спасению 24 горняков, заблокированных под землей.
По данным компании-владельца шахты, прорыв воды произошел вечером в воскресенье. Всего под землей в момент аварии находилось 247 человек, 223 из них были подняты на поверхность.
Шахта "Цзянцзявань" принадлежит Datong Coal Mine Group (Датунское угледобывающее объединение). Ежегодно на ней добывается 900 тыс. тонн угля.
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