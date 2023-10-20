На севере Китая три человека погибли из-за обрушения крыши в заводском помещении

Три человека погибли, восемь получили ранения в результате обрушения крыши в заводском помещении в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Три человека погибли, восемь получили ранения в результате обрушения крыши в заводском помещении в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 15.00 в четверг на промзоне в хошуне (уезд) Эджен-Хоро городского округа Ордос. Из-за обвала крыши одного из заводских помещений отрезанными от внешнего мира оказались несколько рабочих.

В ночь с четверга на пятницу 11 рабочих освободили из-под завалов и отправили в больницу. По состоянию на 11 утра пятницы, трое из них погибли.