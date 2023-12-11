На севере Китая из-за снегопада прервано движение поездов, закрыты дороги

Сильный снегопад на севере Китая привел к серьезным транспортным проблемам.

Сильный снегопад на севере Китая привел к серьезным транспортным проблемам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают в понедельник азиатские СМИ.

В 12 провинциях из-за снега и гололеда ограничили проезд автотранспорта, в частности по 95 автомагистралям.

В провинции Шаньси частично прекращено движение поездов. В провинции Хэнань временно закрыли аэропорт Чжэнчжоу, а в трех городах отменили занятия в школах.

Оператор общественного транспорта в Пекине также объявил об ограничениях. Как пишет The Global Times, в понедельник утром приостановлено движение автобусов по 187 маршрутам. Из-за погодных условий утром 11 декабря были отменены 59 рейсов из пекинского аэропорта.

Накануне температура воздуха заметно упала в ряде районов северо-восточной провинции Хэйлунцзян, там в период с 10 по 15 октября ожидаются морозы до -25...-30 градусов Цельсия.