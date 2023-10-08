На севере Израиля сработал комплекс ПВО Patriot

Зенитный ракетный комплекс Patriot сработал на севере Израиля.

Зенитный ракетный комплекс Patriot сработал на севере Израиля.

Как передает Report со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Kan, система была задействована возле границы с Ливаном.

В свою очередь армейское радио Galei Tzahal утверждает, что установка ПВО сработала после проникновения в израильское воздушное пространство беспилотного летательного аппарата.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

В результате атаки погибли не менее 600 человек, еще свыше 2 тыс. получили ранения.