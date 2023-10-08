На севере Израиля сработал комплекс ПВО Patriot

Зенитный ракетный комплекс Patriot сработал на севере Израиля.
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В свою очередь армейское радио Galei Tzahal утверждает, что установка ПВО сработала после проникновения в израильское воздушное пространство беспилотного летательного аппарата.
Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".
В результате атаки погибли не менее 600 человек, еще свыше 2 тыс. получили ранения.