На севере Италии введен красный уровень метеопасности из-за обильных снегопадов

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сильные снегопады, ледяные дожди и мощные ветры обрушились сегодня на Италию, в ряде северных районов которой национальная служба Гражданской обороны даже ввела наивысший – красный — уровень метеоопасности из-за угрозы дождевых паводков и наводнений, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Особые меры предосторожности предпринимают в этой связи власти итальянских областей Лигурия и Тоскана, во многих городах которых сегодня были закрыты школы и другие детские учреждения.

Из-за сильных снегопадов прекращено движение поездов на ряде направлений в североитальянских областях Пьемонт, Валле-д'Аоста и Лигурия. Руководство компании "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi) объявило об отмене многих поездов из-за плохих метеоусловий на севере страны.

Одновременно ледяные дожди привели к тому, что утром было перекрыто движение по нескольким крупным автодорогам, в частности, по автостраде А-6, соединяющей Турин с Савоной.