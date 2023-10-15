На севере Италии в результате ДТП с автобусом пострадали 15 человек

Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" возобновили обстрел позиций израильской армии в оккупированном районе Шебаа у подножия Голанских высот.

Электробус на севере Италии врезался в опору здания на другой стороне проезжей части, водитель получил травмы, еще 14 человек получили легкие ушибы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом итальянские спасательные службы сообщили в социальной сети X (ранее Twitter).

"Электробус городского транспорта после потери управления врезался в опору здания на другой стороне проезжей части. Водитель пострадал, 14 пассажиров получили ушибы", - говорится в записи.

Инцидент произошел в Местре - материковом квартале Венеции. В начале октября в этом районе пассажирский автобус упал с эстакады, в результате чего более 20 человек погибли. По факту ДТП городская прокуратура ведет расследование в отношении трех человек, среди них управляющий директор компании La Linea, которой принадлежал автобус.

Дело было квалифицировано как убийство на дороге нескольких человек.