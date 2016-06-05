​На севере Италии в ДТП погиб евродепутат Джанлука Буонанно

Баку. 5 Июня. REPORT.AZ/ Евродепутат от итальянской партии "Лига Севера" Джанлука Буонанно погиб в результате ДТП в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Ansa.

По информации агентства, инцидент произошел около 19.00 в местечке Горла-Маджоре в провинции Варезе на севере Италии.

Буонанно, который с мая 2014 года занимал пост мэра североитальянского города Боргозезия (провинция Новара), в момент столкновения с другим автомобилем находился в машине вместе с еще одним пассажиром. В результате полученных травм, 50-летний политик скончался, остальные участники ДТП получили ранения различной степени тяжести.