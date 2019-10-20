На севере Италии провели операцию по обезвреживанию бомбы времен войны

Более 4 тысяч человек, в том числе около 800 клиентов гостиниц, были эвакуированы в воскресенье утром из центральной части североитальянского города Больцано, где десять дней назад обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по распоряжению местных властей в Больцано была создана так называемая "красная зона", пребывание и передвижение в которой было категорически запрещено до полного окончания операции военных саперов. Кроме того, примерно 60 тысяч жителей города оказались в "желтой зоне", и на время обезвреживания опасного боеприпаса им было предписано не выходить из своих домов на улицу. Кроме того, утром в районе Больцано было временно прекращено движение по автостраде А22, государственной дороге SS12, а также по местной железной дороге.

Как сообщил новостной телеканал RaiNews24, около полудня сирены оповестили жителей Больцано об успешном завершении операции. Саперы вывезли бомбу с городской территории, позднее она будет уничтожена.