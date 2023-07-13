О нас

На севере Италии прошли ливни и грозы со штормовым ветром

На севере Италии прошли ливни и грозы со штормовым ветром Сильные грозы с ураганным ветром прошли в северных частях Италии, большая часть которой сейчас находится во власти антициклона "Цербер", принесшего африканский зной с температурами выше 40 градусов по Цельсию.
Другие страны
13 июля 2023 г. 12:27
На севере Италии прошли ливни и грозы со штормовым ветром

Сильные грозы с ураганным ветром прошли в северных частях Италии, большая часть которой сейчас находится во власти антициклона "Цербер", принесшего африканский зной с температурами выше 40 градусов по Цельсию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг канал RAI-News-24.

Отмечается, что в Трентино-Альто-Адидже, в приальпийских районах были насчитаны 1 300 молний за несколько часов. В Пьемонте выпал град размером с мяч для гольфа. Многие жители северо-восточной области Фриули-Венеция Джулия обратились за помощью в связи с последствиями непогоды, в том числе отключением электроэнергии и повреждением крыш построек.

В Ломбардии из-за сильных осадков оказались затоплены дороги, в том числе та, что ведет в международный аэропорт Мальпенса. Канал сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий несколько самолетов были перенаправлены на посадку в другие аэропорты. Были повреждены несколько участков местных железных дорог.

Как указывают синоптики, метеопредупреждение о грозах сохранится до конца дня. В то же время, по прогнозам метеорологов, африканский антициклон не будет ослаблять хватку, и к началу следующей недели 43-градусная жара ожидается в Риме. Наивысший - красный - уровень предупреждения о жаре объявлен уже в 10 итальянских городах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi