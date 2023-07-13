На севере Италии прошли ливни и грозы со штормовым ветром

Сильные грозы с ураганным ветром прошли в северных частях Италии, большая часть которой сейчас находится во власти антициклона "Цербер", принесшего африканский зной с температурами выше 40 градусов по Цельсию.

Сильные грозы с ураганным ветром прошли в северных частях Италии, большая часть которой сейчас находится во власти антициклона "Цербер", принесшего африканский зной с температурами выше 40 градусов по Цельсию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг канал RAI-News-24.

Отмечается, что в Трентино-Альто-Адидже, в приальпийских районах были насчитаны 1 300 молний за несколько часов. В Пьемонте выпал град размером с мяч для гольфа. Многие жители северо-восточной области Фриули-Венеция Джулия обратились за помощью в связи с последствиями непогоды, в том числе отключением электроэнергии и повреждением крыш построек.

В Ломбардии из-за сильных осадков оказались затоплены дороги, в том числе та, что ведет в международный аэропорт Мальпенса. Канал сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий несколько самолетов были перенаправлены на посадку в другие аэропорты. Были повреждены несколько участков местных железных дорог.

Как указывают синоптики, метеопредупреждение о грозах сохранится до конца дня. В то же время, по прогнозам метеорологов, африканский антициклон не будет ослаблять хватку, и к началу следующей недели 43-градусная жара ожидается в Риме. Наивысший - красный - уровень предупреждения о жаре объявлен уже в 10 итальянских городах.