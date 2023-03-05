О нас

На севере Италии произошли столкновения анархистов с полицией

На севере Италии произошли столкновения анархистов с полицией Столкновения сотрудников правоохранительных органов с анархистами, устроившими шествие в поддержку отбывающего тюремное заключение экстремиста Альфредо Коспито, произошли в итальянском городе Турин на севере страны.
Другие страны
5 марта 2023 г. 00:26

Столкновения сотрудников правоохранительных органов с анархистами, устроившими шествие в поддержку отбывающего тюремное заключение экстремиста Альфредо Коспито, произошли в итальянском городе Турин на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Repubblica.

По ее данным, около тысячи человек принимают участие в шествии. Манифестанты совершили несколько актов вандализма: сообщается о разбитых витринах магазинов, поврежденных автомобилях и дорожных знаках. Силовики применили слезоточивый газ. Отмечается, что есть пострадавшие, включая двух сотрудников полиции. Газета пишет, что порядка 10 человек были доставлены в полицейский участок.

Коспито, член Неформальной анархической федерации - Международного революционного фронта, ответственного за полсотни экстремистских акций в Европе, отбывает тюремное заключение за покушение на менеджера компании ядерного сектора и организацию взрывов у казармы школы карабинеров. В результате никто не пострадал, однако акция была расценена судом как "акт политического терроризма".

Он отсидел в тюрьме уже 10 лет. В мае прошлого года Коспито был переведен под режим особо строгого содержания (обычно применяются к мафиози). Надзорные органы посчитали, что один из лидеров анархистов мог из тюрьмы продолжать руководить акциями соратников. Коспито объявил голодовку в знак протеста около четырех месяцев назад и после значительного ухудшения состояния здоровья был переведен в специальное отделение для заключенных больницы в Милане.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
4 марта 2023 г. 16:37
В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
3 марта 2023 г. 13:42
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
2 марта 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
2 марта 2023 г. 18:23
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
2 марта 2023 г. 16:31
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
2 марта 2023 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
1 марта 2023 г. 23:03
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
1 марта 2023 г. 22:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi