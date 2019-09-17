На севере Италии произошел взрыв на НПЗ

Сильный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем предприятии (НПЗ) Eni в Саннадзаро-де-Бургонди (северо-восток Италии).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, высокий столб дыма виден за несколько километров от места происшествия.

По данным местной мэрии, никто не пострадал. На месте работают расчеты пожарных. Eni проводит свои проверки и заверяет, что ситуация находится под контролем. Специальные службы уже начали мониторинг показателей атмосферы в зоне происшествия. Причины взрыва выясняются.