На севере Италии при сходе оползней погибли два человека

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в результате схода оползней на севере Италии, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Жертвами стихии стали двое итальянских туристов, чей автомобиль попал под грязевой поток.

Оползни, вызванные бурей, сошли близ города Курмайер, расположенного у подножия горы Монблан. Из-за схода оползней повреждены жилые дома в сельской местности, перекрыты несколько автомобильных дорог.

В целях предосторожности спасатели эвакуировали накануне из области Валле-д'Аоста в общей сложности 123 человека. Многих из них вывозили на вертолетах.