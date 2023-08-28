На севере Италии непогода привела к подтоплению городов

Департамент гражданской защиты Италии объявил максимальный (красный) уровень погодной опасности из-за сильных ливней в северной области Ломбардия.

Департамент гражданской защиты Италии объявил максимальный (красный) уровень погодной опасности из-за сильных ливней в северной области Ломбардия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Repubbilca.

Еще в шести других регионах страны действует предпоследний (оранжевый) уровень.

На Лигурию обрушился сильный ливень. В Генуе за час выпало 80 мм осадков, что привело к подтоплениям в городе и на одной из железнодорожных станций. Наблюдаются перебои в движении поездов на линии Турин-Генуя в Лигурии, а также на линии Верона-Больцано из-за повреждений, вызванных непогодой в районе Вероны.

Из-за оползня во французском регионе Овернь-Рона-Альпы отменены скоростные поезда по маршруту Милан-Париж.

В Италию на смену африканскому антициклону "Нерон" пришел циклон "Поппея", который привел к резкому понижению температуры. На севере и северо-западе идут ливни, местами выпал град. В столичной области Лацио в понедельник также возможен град.