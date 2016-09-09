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    На севере Испании сошел с рельсов поезд, есть погибшие

    Среди погибших - машинист поезда

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На севере Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из галисийского города Виго в Португалию. 

    Как сообщает Report со ссылкой на bbc, в результате погибли как минимум четыре человека.

    Крушение произошло неподалеку от города О-Порриньо. По данным испанской прессы, среди погибших - машинист поезда.

    Всего в поезде находилось 60 пассажиров, но большинство из них не пострадало или пострадало незначительно. По свидетельствам очевидцев, большая часть пассажиров выбралась из вагонов самостоятельно.

    Возможные причины происшествия пока не называются.

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