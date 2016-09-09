На севере Испании сошел с рельсов поезд, есть погибшие

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На севере Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из галисийского города Виго в Португалию.
Как сообщает Report со ссылкой на bbc, в результате погибли как минимум четыре человека.
Крушение произошло неподалеку от города О-Порриньо. По данным испанской прессы, среди погибших - машинист поезда.
Всего в поезде находилось 60 пассажиров, но большинство из них не пострадало или пострадало незначительно. По свидетельствам очевидцев, большая часть пассажиров выбралась из вагонов самостоятельно.
Возможные причины происшествия пока не называются.
News DepartmentАвтор новости
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