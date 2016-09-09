На севере Испании сошел с рельсов поезд, есть погибшие

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ На севере Испании сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший из галисийского города Виго в Португалию.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, в результате погибли как минимум четыре человека.

Крушение произошло неподалеку от города О-Порриньо. По данным испанской прессы, среди погибших - машинист поезда.

Всего в поезде находилось 60 пассажиров, но большинство из них не пострадало или пострадало незначительно. По свидетельствам очевидцев, большая часть пассажиров выбралась из вагонов самостоятельно.

Возможные причины происшествия пока не называются.